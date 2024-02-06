В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор

После окончания президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте текущего года, ожидается новая волна принудительной мобилизации. В частности, отправить на войну против Украины хотят украинцев, которые проживают в РФ и на оккупированных территориях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В Кремле готовятся к очередной волне принудительной мобилизации, которую ожидают по завершении перевыборов президента России», — написал он.



Лысогор отметил, что в РФ рассматривают несколько поправок к законодательству. В частности, настаивают на призыве мигрантов из Азии и украинцев, переехавших в регионы России, а также оставшихся на оккупированных территориях.



Таким образом, по словам главы региона, российские власти собираются сдержать уровень социального напряжения в обществе.



«Получив новые паспорта, большинство из них украинцев уже состоят на военном учете», — резюмировал он.



Напомним, на временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся привлечь своих военных к так называемым президентским выборам, которые состоятся в марте текущего года.