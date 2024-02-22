При в`їзді до окупованого Луганська автомобільні черги — перевіряють чоловіків

Черга на блокпосту у Луганську 20 лютого. Кадр з відео

На блокпостах тимчасово окупованого Луганська російські військові проводять перевірку чоловіків призовного віку перед черговою хвилею мобілізації. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На блокпостах при в'їзді до Луганська щодня створюються автомобільні черги. Для потрапляння до міста потрібно пройти перевірку та отримати спеціальний дозвіл. Старанно обшукують чоловіків, складають певні списки», — написав він.



За словами Лисогора, такі дії в окупації відбуваються через підготовку до примусової мобілізації. Наступна хвиля розпочнеться за місяць.



Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні поточного року, очікується нова хвиля примусової мобілізації. Зокрема, відправити на війну проти України хочуть українців, які мешкають у РФ та на окупованих територіях.