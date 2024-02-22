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Польские власти увидели влияние Кремля в протестах фермеров на границе с Украиной

22 февраля 2024, 11:22

Польские власти увидели влияние Кремля в протестах фермеров на границе с Украиной

По мнению польских властей, за протестом фермеров на границе с Украиной стоит Кремль. Фото: Bild По мнению польских властей, за протестом фермеров на границе с Украиной стоит Кремль. Фото: Bild

Правительство Польши официально предупредило о возможном влиянии Кремля на протесты фермеров в стране. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«По нашему мнению, антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних блокад фермеров, являются попыткой захвата движения сторонними группами, которые могут находиться под влиянием российских спецслужб», — заявили в Министерстве иностранных дел Польши. 

Накануне польский фермер призвал Владимира Путина «навести порядок в Украине». Такой лозунг, в частности, был написан на его плакате. На свой трактор протестующий прикрепил флаг СССР. 

Глава МВД Польши Марчин Кервинский уже заявил, что автор плаката понесёт ответственность за свои действия. По неофициальной информации, на него составят протокол за пропаганду «тоталитарного государственного строя». 

Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП «Медика — Шегини» и высыпали часть зерна из грузового состава. Украинское правительство, в свою очередь, призвало как можно быстрее решить проблему с блокированием пунктов пропуска на границе между Польшей и Украиной. 

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