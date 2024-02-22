Польська влада побачила вплив Кремля у протестах фермерів на кордоні з Україною

За думкою польської влади, за протестом фермерів на кордоні з Україною стоїть Кремль. Фото: Reuters

Уряд Польщі офіційно попередив про можливий вплив Кремля на протести фермерів у країні. Про це повідомило німецьке видання Bild.

«На нашу думку, антиукраїнські гасла, які з'явилися під час недавніх блокад фермерів, є спробою захоплення руху сторонніми групами, які можуть бути під впливом російських спецслужб», — заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Напередодні польський фермер закликав Володимира Путіна «навести лад в Україні». Таке гасло, зокрема, було написане на його плакаті. На свій трактор протестуючий прикріпив прапор СРСР.

Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вже заявив, що автор плакату понесе відповідальність за свої дії. За неофіційною інформацією, на нього складуть протокол за пропаганду «тоталітарного державного устрою».

Вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП «Медика — Шегині» та висипали частину зерна із вантажного складу. Український уряд, у свою чергу, закликав якнайшвидше вирішити проблему з блокуванням пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною.