ВСУ имеют право наносить удары по российским военным объектам за пределами Украины — Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью европейской службе «Радио Свобода» заявил, что все союзники Украины хотят, чтобы F-16 были там как можно раньше, добавив, что ВСУ смогут наносить удары по законным российским военным объектам за пределами Украины.



Он также отметил, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а бригады технического обслуживания и другой вспомогательный персонал будут хорошо подготовлены.



«Поэтому я думаю, что нам следует прислушаться к военным экспертам именно тогда, когда союзники будут готовы начать отправку F-16», — сказал он.



В августе США одобрили отправку F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.



Но в то же время, по его словам, война на Украине — это агрессивная война, и Украина имеет право на самооборону, в том числе нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального и первые за несколько месяцев успехи России на поле боя должны помочь сосредоточить внимание НАТО и ее союзников на срочной необходимости поддержки Украины.



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может назвать сроки предоставления Украине истребителей F-16.