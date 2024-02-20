Генсек НАТО не может назвать сроки предоставление F-16 Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может назвать сроки предоставления Украине истребителей F-16 и указывает на необходимость учесть готовность пилотов к полетам на них. Об этом он заявил в интервью для «Радио Свобода».

«Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были в Украине как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии», — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, в вопросах терминов поставки истребителей следует прислушиваться к военным экспертам. На уточняющий вопрос о том, будут ли сопровождаться истребители ограничениями не наносить удары по территории России, Столтенберг отметил, что это решать союзникам, которые поставляют авиацию.