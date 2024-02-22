ЗСУ мають право завдавати ударів по російським військовим об'єктам за межами України — Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю європейській службі «Радіо Свобода» заявив, що всі союзники України хочуть, щоб F-16 були там якомога раніше, додавши, що ЗСУ зможуть завдавати ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.



Він також зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а бригади технічного обслуговування та інший допоміжний персонал будуть добре підготовлені.



«Тому я думаю, що нам слід прислухатися до військових експертів саме тоді, коли союзники будуть готові розпочати відправлення F-16», - сказав він.



У серпні США схвалили відправку F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів.



Але водночас, за його словами, війна в Україні — це агресивна війна, і Україна має право на самооборону, в тому числі завдавати ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що смерть російського опозиційного політика Олексія Навального та перші за кілька місяців успіхи Росії на полі бою мають допомогти зосередити увагу НАТО та її союзників на терміновій необхідності підтримки України.



Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не може назвати терміни надання Україні винищувачів F-16.