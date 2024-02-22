Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка

Кремль готовит жителей Российской Федерации к длительной войне в Украине, снижению уровня жизни, однако обеспечивает уверенность в якобы будущей победе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" началась как операция против Украины, однако со временем она приобрела форму войны, когда страны коллективного Запада во главе с США якобы были непосредственно втянуты в конфликт.

«Это в целом согласуется с тенденцией российской официальной риторики, которая пытается оправдать продолжительность конфликта и масштабы потерь России через изображение войны как прямого конфликта с Западом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Дмитрий Песков отметил, что так называемая "СВО" может «длиться немного дольше, но это не может изменить ход вещей». В британской разведке считают, что это часть российского официального нарратива, который почти наверняка направлен на то, чтобы настроить местное население на длительный конфликт и снижение внутреннего уровня жизни, при этом обеспечивая уверенность в окончательной победе России.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря "нелояльных" украинцев, живущих на оккупированных территориях.