Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка

Кремль готує мешканців Російської Федерації до тривалої війни в Україні, зниження рівня життя, проте забезпечує впевненість у нібито майбутній перемозі. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

14 лютого прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція" розпочалася як операція проти України, проте згодом вона набула форми війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США нібито були безпосередньо втягнуті у конфлікт.

«Це загалом узгоджується з тенденцією російської офіційної риторики, яка намагається виправдати тривалість конфлікту та масштаби втрат Росії через зображення війни як прямого конфлікту із Заходом», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Дмитро Пєсков зазначив, що так звана "СВО" може «тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей». У британській розвідці вважають, що це частина російського офіційного наративу, який майже напевно спрямований на те, щоб налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт та зниження внутрішнього рівня життя, забезпечуючи при цьому впевненість у остаточній перемозі Росії.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Медведєв запропонував посилати до сибірських таборів "нелояльних" українців, які мешкають на окупованих територіях.