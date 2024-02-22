Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации

Дмитрий Медведев. Фото: РИА Новости

Людей с оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, но по-прежнему ожидающих приход украинских войск и вредящих России, необходимо отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает российское агентство ТАСС.



«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, что делать с людьми, получившими российские паспорта, но ждущих прихода ВСУ.



При этом он считает, что «там люди разные», и тех, кто действительно ждет прихода украинских войск, «там не так много». «Там просто есть люди, которые сидят и думают: "Кто будет сильнее, тем мы и будем служить". Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», — подытожил Медведев.



Напомним, российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».