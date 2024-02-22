Спасатели на Донетчине восстанавливают здания, пострадавшие от атак армии РФ

В Донецкой области спасатели проводят восстановительные работы зданий, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как отмечается, в городе Селидово работники ГСЧС 21 февраля закрыли листами 47 оконных проемов и накрыли 270 кв.м. кровли в 6 многоквартирных жилых домах и здании Селидовской центральной городской больницы.

Кроме того, в Доброполье демонтировали 1,5 тонны аварийных конструкций на пятиэтажном здании общежития и закрыли листами 18 оконных проемов в пятиэтажном жилом доме.



Напомним, в результате ночной атаки по Доброполью Донецкой области российские дроны «Шахед» попали в два здания общежития, в которых жили вынужденные переселенцы. Житель пострадавшего общежития Михаил рассказал «Новостям Донбасса», что атака произошла ночью, когда люди уже спали.