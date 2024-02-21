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Атака на Доброполье: войска РФ ударили БПЛА по общежитию с переселенцами

21 февраля 2024, 17:30

Атака на Доброполье: войска РФ ударили БПЛА по общежитию с переселенцами

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Россия атаковала беспилотниками Доброполье, дроны попали в два здания общежития. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса», который побывал на месте атаки и поговорил с переселенцами и местными жителями.

Житель пострадавшего общежития Михаил рассказал «Новостям Донбасса», что атака произошла ночью, когда люди уже спали.

«Около часа ночи услышал звук «Шахеда», он похож на звук мопеда. Раздался взрыв, потом второй, мы спустились на улицу в чем были. Когда я поднялся за документами, увидел, что в квартире большие разрушения, кругом вода. Сам я переселенец, но вот беда идёт за мной по пятам», — рассказал Михаил. Как передаёт корреспондент «Новостей Донбасса», украинских военных в этих общежитиях не было.

Напомним, раннее сообщалась, что в результате ночной российской атаки дронов в Доброполье в Донецкой области пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Один из БПЛА ударил по зданию, в котором находились спасатели.

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса

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