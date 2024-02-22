Рятувальники на Донеччині відновлюють будівлі, які постраждали від атак армії РФ

На Донеччині рятувальники проводять відновлювальні роботи будівель, які отримали пошкодження внаслідок обстрілів з боку російської армії. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, у місті Селидове працівники ДСНС 21 лютого закрили листами 47 віконних отворів та накрили 270 кв.м. покрівлі у 6 багатоквартирних житлових будинках та будівлі Селидівської центральної міської лікарні.

Крім того, у Добропіллі демонтували 1,5 тонни аварійних конструкцій на п'ятиповерховій будівлі гуртожитку та закрили листами 18 віконних отворів у п'ятиповерховому житловому будинку.



Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Добропіллю Донецької області російські дрони «Шахед» потрапили до двох будівель гуртожитку, в яких жили вимушені переселенці. Житель постраждалого гуртожитку Михайло розповів «Новинам Донбасу», що атака сталася вночі, коли люди вже спали.