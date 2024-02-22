В Германии проголосовали за рекомендацию передать Украине дальнобойные ракеты

Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил сегодня народный депутат Украины Егор Чернев, который присутствовал на голосовании.

«Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения «точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора». То есть Taurus», — написал Чернев.

Он рассказал, что проект резолюции вынесли на рассмотрение Бундестага депутаты от правящей коалиции. Похожий призыв оппозиционных депутатов отклонили немного раньше сегодня.

«Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата», — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что партии правительственной коалиции Германии уже подготовили предложение по вооружению для Украины, в котором упоминаются предоставления дальнобойных систем. Крылатые ракеты Taurus также могут передать, но они не указаны.