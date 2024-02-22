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У Німеччині проголосували за рекомендацію передати Україні далекобійні ракети

22 лютого 2024, 17:38

У Німеччині проголосували за рекомендацію передати Україні далекобійні ракети

Бундестаг підтримав проект резолюції з рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні. Про це повідомив народний депутат України Єгор Чернєв, який був присутній на голосуванні.

«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Taurus», —  написав Чернєв.

Він розповів, що проект резолюції винесли на розгляд Бундестагу депутати від правлячої коаліції. Схожий заклик опозиційних депутатів відхилили трохи раніше.

«Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату», — додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що партії урядової коаліції Німеччини вже підготували пропозицію щодо озброєння для України, в якій згадуються надання далекобійних систем . Крилаті ракети Taurus також можуть передати, але вони не вказані.

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