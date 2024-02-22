Непризнанное Приднестровье попросится в состав России: в Кишеневе отреагировали

Самопровозглашенная власть Приднестровья (Молдова) на 28 февраля готовит «съезд депутатов всех уровней», чтобы обратиться к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил портал Deschide.md.



Бюро реинтеграции Молдовы в свою очередь заявило, что внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье. Официальный Кишинев заявил, что у него нет, оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться.



«Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он берет на себя в случае неразумных шагов», — заявили в Бюро.



В молдавском Бюро реинтеграции отметили, что находятся в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами на фоне сообщений из Приднестровья.



«Европейская правда» пишет, что неделю назад жители непризнанного Приднестровья якобы обратились с идеей проведения общего съезда к лидеру региона Вадиму Красносельскому. «Парламент» объявил, что собрание состоится 28 февраля.



Приднестровские топ-политики не скрывают, что на съезде речь пойдет о России.



Руководство региона якобы недовольно последними решениями правительства Молдовы в области экономики.



Глава приднестровского «парламента» Александр Коршунов заявил, что съезд обратится ко всему миру, а не только к России.



«Проводить еще один референдум нет смысла, а вот подтвердить предыдущее решение — уместно... Приднестровье еще в 2006 году определило вектор (объединения) с Россией, с Евразийским союзом. Съезд депутатов всех уровней, скорее всего, подтвердит наши намерения», — заявил местным СМИ депутат «Верховного совета Приднестровья» Вадим Кравчук.



Напомним, по итогам референдума 2006 года приднестровский «центризбирком» объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России.