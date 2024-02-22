Невизнане Придністров'я попроситься до складу Росії: у Кишеневі відреагували

Самопроголошена влада Придністров'я (Молдова) на 28 лютого готує з'їзд депутатів усіх рівнів, щоб звернутися до російського президента Володимира Путіна. Про це повідомив портал Deschide.md.



Бюро реінтеграції Молдови, своєю чергою, заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров'ї. Офіційний Кишинів заявив, що у нього немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.



«Ми переконані, що Тираспіль усвідомлює наслідки, які він бере на себе у разі нерозумних кроків», — заявили в Бюро.



У молдавському Бюро реінтеграції наголосили, що перебувають у постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень з Придністров'я.



«Європейська правда» пише, що тиждень тому жителі невизнаного Придністров'я нібито звернулися з ідеєю проведення спільного з'їзду до лідера регіону Вадима Красносільського. «Парламент» оголосив, що збори відбудуться 28 лютого.



Придністровські топполітики не приховують, що на з'їзді йтиметься про Росію.



Керівництво регіону нібито незадоволене останніми рішеннями уряду Молдови щодо економіки.



Глава придністровського парламенту Олександр Коршунов заявив, що з'їзд звернеться до всього світу, а не тільки до Росії.



«Проводити ще один референдум немає сенсу, а ось підтвердити попереднє рішення — доречно... Придністров'я ще 2006 року визначило вектор (об'єднання) із Росією, з Євразійським союзом. З’їзд депутатів усіх рівнів, швидше за все, підтвердить наші наміри», — заявив місцевим ЗМІ депутат «Верховної ради Придністров'я» Вадим Кравчук.



Нагадаємо, за підсумками референдуму 2006 року придністровський «Центвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров'я до складу Росії.