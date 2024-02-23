РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 23 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных силах ВСУ.



Как отмечается, россияне применили 31 ударный дрон-камикадзе.

Кроме того, для удара по Украине оккупанты применили три зенитные управляемые ракеты С-300, противорадиолокационную ракету Х-31П, а также две крылатые ракеты Х-22.



«Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали.