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Россияне попали дронами по многоэтажке в Днепре: восемь пострадавших, под завалами могут быть люди

23 февраля 2024, 08:39

Россияне попали дронами по многоэтажке в Днепре: восемь пострадавших, под завалами могут быть люди

Россияне атаковала Днепроперовщину. Фото: Сергей Лысак Россияне атаковала Днепроперовщину. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно», — написал он.

По его информации, под завалами продолжают искать людей.

Кроме того, россияне в очередной раз били по Никопольщине. В частности, из артиллерии обстреляли райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую громады.



Известно, что повреждены два предприятия, три частных дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Напомним, российское войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области 20 февраля. Известно, что три человека получили ранения. 

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