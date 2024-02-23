РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч проти 23 лютого російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 23 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Як зазначається, росіяни застосували 31 ударний дрон-камікадзе.

Крім того, для удару по Україні окупанти застосували три зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційну ракету Х-31П, а також дві крилаті ракети Х-22.



«Протиповітряною обороною знищено 23 ударні БПЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе, потрапивши до багатоповерхового будинку та підприємства. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.