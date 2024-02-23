Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании

Сегодня, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании. Об этом написал глава государства в Telegram.



«Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов, громад и возможности наших Сил обороны Украины», — написал он.



Зеленский отметил, что украинские пилоты и персонал продолжают обучение, а также поблагодарил коалиции F-16.



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может назвать сроки предоставления Украине истребителей F-16 и указывает на необходимость учесть готовность пилотов к полетам на них.