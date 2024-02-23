Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії

Сьогодні, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 у Данії. Про це написав глава держави у Telegram.



«Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст, громад та можливості наших Сил оборони України», — написав він.



Зеленський зазначив, що українські пілоти та персонал продовжують навчання, а також подякував коаліції F-16.



Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не може назвати терміни надання Україні винищувачів F-16 і вказує на необхідність врахувати готовність пілотів до польотів на них.