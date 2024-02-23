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Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке

23 февраля 2024, 14:41

Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке

Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Фото: Игорь Жовква Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Фото: Игорь Жовква

Сегодня, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во Львове подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки между странами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

«Очередное безопасное соглашение Украины о выполнении Вильнюсской декларации Группы Семи. Теперь и с Данией. Кстати, Дания – первая страна, не являющаяся членом Группы Семи, с которой мы заключили подобное соглашение», — написал он.

По словам Жовквы, в 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах.

Как отмечается, Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также обязует поддерживать долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Кроме того, данным соглашением была закреплена поддержка развития морского флота Украины, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.

Отметим, летом прошлого года страны «Большой семерки» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию о поддержке Украины, которая включает гарантии безопасности.

Напомним, Канада планирует предоставить средства на инициативу Чехии по доставке большого количества артиллерийских снарядов в Украину.

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