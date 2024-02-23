Україна та Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки

Україна підписала з Данією угоду щодо безпеки. Фото: Ігор Жовква

Сьогодні, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен у Львові підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки між країнами. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.



«Чергова безпечна угода України щодо виконання Вільнюської декларації Групи Семи. Тепер з Данією. До речі, Данія – перша країна, яка не є членом Групи Семи, з якою ми уклали таку угоду», — написав він.



За словами Жовкви, у 2024 році військова підтримка Данії становитиме не менше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави в 2023-2028 роках.



Як зазначається, Данія підтримуватиме зусилля щодо забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема, шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також зобов'язує підтримувати довгострокове обслуговування винищувачів та створення належних умов в Україні.



Крім того, цією угодою було закріплено підтримку розвитку морського флоту України, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення.



Зазначимо, влітку минулого року країни Великої сімки на саміті НАТО у Вільнюсі погодили спільну декларацію про підтримку України, яка включає гарантії безпеки.



Нагадаємо, Канада планує надати кошти на ініціативу Чехії щодо доставки великої кількості артилерійських снарядів в Україну.