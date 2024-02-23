В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ

На железнодорожной станции во временно аннексированном Крыму, а именно в Евпатории, зафиксировали прибытие большого количества танков. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ».



Партизаны отметили, что выгрузка танков произошла на станции «Товарная». В частности, зафиксировано более 30 танков типа Т-62. Нужно заметить, что это советские танки, которые производились до 1975 года и были сняты с вооружения в РФ.



Кроме того, партизаны предоставили координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.



Напомним, во временно аннексированном Крыму партизаны зафиксировали дивизион противовоздушной обороны. Речь идет о С-400 и радиолокационной станции. Техника была расположена в Сакском районе.