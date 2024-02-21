Партизаны зафиксировали размещение целого дивизиона С-400 в оккупированном Крыму

Во временно аннексированном Крыму партизаны зафиксировали дивизион противовоздушной обороны. Речь идет о С-400 и радиолокационной станции. Техника была расположена в Сакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе партизанского движения АТЕШ.



«Наши агенты продолжают систематическую разведку военных объектов ВС РФ по всей территории полуострова. В этот раз к нам на прицел попал дивизион ПВО, а именно С-400 и радиолокационная станция», — говорится в сообщении.



По информации партизан, Силам обороны была передана вся информация.



«Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим «АТЕШ» и будет заниматься», — отметили они в соцсети.



Кроме того, а АТЕШ призвали присоединиться к движению и помочь Силам обороны Украины в борьбе против оккупантов.



Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области заметили новую маркировку на российской военной техники.