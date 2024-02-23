В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ

На залізничній станції у тимчасово анексованому Криму, а саме в Євпаторії, зафіксували прибуття великої кількості танків. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».



Партизани зазначили, що розвантаження танків відбулося на станції «Товарна». Зокрема ,зафіксовано понад 30 танків типу Т-62. Слід зазначити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і зняті з озброєння в РФ.



Крім того, партизани надали координати стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.



Нагадаємо, у тимчасово анексованому Криму партизани зафіксували дивізіон протиповітряної оборони. Йдеться про С-400 та радіолокаційну станцію. Техніка була розташована у Сакському районі.