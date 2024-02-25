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Ночная атака оккупантов: силы ПВО сбили 16 из 18 дронов над Украиной

25 февраля 2024, 09:15

Ночная атака оккупантов: силы ПВО сбили 16 из 18 дронов над Украиной

Сегодня ночью, 25 февраля, Россия ударила по Украине 18-ю ударными дронами-камикадзе, силы противовоздушной обороны сбили 16. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – оккупированный Крым)», — говорится в сообщении.



В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 «шахедов» в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Напомним, ранее мы писали, что экипаж из 10 человек погиб 23 февраля на борту сбитого российского военного самолете А-50. 

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