Экипаж из 10 человек погиб 23 февраля на борту сбитого российского военного самолете А-50. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



По информации источника издания, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них — пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.



Отмечается, что в военно-транспортной авиации РФ есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.



Жертв в результате падения самолета на земле нет.

Среди погибших:

командир корабля — майор Боровиков;

помощник командира — майор Чанцев;

штурман — капитан Провалов;

бортовой инженер — капитан Васильев;

старший воздушный радист — прапорщик Хрулев;

начальник расчета, начальник смены — майор Федосов;

штурман наведения — майор Рулюк;

штурман наведения — лейтенант Тельманов;

старший бортовой инженер — капитан Белов;

бортовой инженер — майор Солдаткин.

Вечером 23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он рухнул в Краснодарском крае РФ.



«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что А-50 был сбит при помощи советского ЗРК С-200.



После сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы, сообщила украинская разведка.