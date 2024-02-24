Экипаж из 10 человек погиб 23 февраля на борту сбитого российского военного самолете А-50. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По информации источника издания, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них — пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
Отмечается, что в военно-транспортной авиации РФ есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Жертв в результате падения самолета на земле нет.
Среди погибших:
Вечером 23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он рухнул в Краснодарском крае РФ.
«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что А-50 был сбит при помощи советского ЗРК С-200.
После сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы, сообщила украинская разведка.