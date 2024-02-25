Нічна атака окупантів: сили ППО збили 16 з 18 дронів над Україною

Сьогодні вночі, 25 лютого, Росія вдарила по Україні 18 ударними дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони збили 16 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 25 лютого 2024 року противник атакував 18 ударними БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Охтарськ — РФ, мис Чауда — окупований Крим)», — йдеться в повідомленні.





Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.



Нагадаємо, раніше ми писали, що екіпаж із 10 людей загинув 23 лютого на борту збитого російського військового літака А-50.