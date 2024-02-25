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Армия РФ ударила по Никополю: есть «прилет» по предприятию, погиб мужчина

25 февраля 2024, 12:24

Армия РФ ударила по Никополю: есть «прилет» по предприятию, погиб мужчина

Россияне обстреляли Никополь. Фото: Сергей Лысак Россияне обстреляли Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты сегодня, 25 февраля, атаковали Никополь Днепропетровскую область. В результате удара погиб один человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет», — написал он.

По информации Лысака, под атаку попала также территория одного из предприятий. Повреждены здания, и грузовики.

Напомним, оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе 23 февраля, попав в многоэтажный дом и в предприятие. В результате обстрела восемь людей пострадали. 

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