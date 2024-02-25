Армія РФ вдарила по Нікополю: є «приліт» по підприємству, загинув чоловік

Росіяни обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти сьогодні, 25 лютого, атакували Нікополь Дніпропетровську область. Внаслідок удару загинула одна людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Росіяни скинули вибухівку з БПЛА прямо на машину, де знаходився чоловік. Загиблому 57 років», — написав він.

За інформацією Лисака, під атаку потрапила також територія одного з підприємств. Пошкоджено будівлі та вантажівки.

Нагадаємо, окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе 23 лютого, влучивши в багатоповерховий будинок та підприємство. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.