На оккупированной части Запорожской области началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ

На временно оккупированных территориях Запорожской области в воскресенье, 25 февраля, началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ. Об этом сообщила Запорожская ОВА.

«В течение трех недель у жителей ВОТ будут собирать голоса в поддержку Путина — члены "избиркомов" с ящиками и в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения», — говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что с 15 по 17 марта людей будут зазывать на избирательные участки, чтобы выполнить задачи от Кремля и местных “властей": собрать поддержку президента РФ Владимира Путина на уровне 94%.

В администрации напомнили, что результат этого "волеизъявления" не признает ни одна цивилизованная страна мира, а участие в организации и проведении выборов на ВОТ — уголовное преступление, наказание за которое до 10 лет лишения свободы.

На временно оккупированных территориях Херсонской области досрочное голосование в выборах президента РФ начнется 27 февраля.

Ранее сообщалось, что очередные президентские выборы в России впервые в истории продлятся три дня — 15-17 марта. В декабре прошлого года Путин объявил о решении пойти на выборы.

7 октября Путину исполнился 71 год. В случае переизбрания он превзойдет Иосифа Сталина по сроку пребывания у власти. Согласно новой Конституции России он может руководить страной до 83 лет.