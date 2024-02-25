На окупованій частині Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" на "виборах" президента РФ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області в неділю, 25 лютого, розпочалося "дострокове голосування" на "виборах" президента РФ. Про це повідомила Запорізька ОВА.

«Протягом трьох тижнів у жителів ТОТ збиратимуть голоси на підтримку Путіна — члени "виборчкомів" із ящиками і у супроводі озброєних силовиків прийдуть до кожного будинку, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що з 15 по 17 березня людей зазиватимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від Кремля та місцевої "влади": зібрати підтримку президента РФ Володимира Путіна на рівні 94%.

В адміністрації нагадали, що результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації та проведенні виборів на ТОТ — кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області дострокове голосування у виборах президента РФ розпочнеться 27 лютого.

Раніше повідомлялося, що чергові президентські вибори в Росії вперше в історії триватимуть три дні – 15-17 березня. Торік у грудні Путін оголосив про рішення піти на вибори.

7 жовтня минулого року Путіну виповнився 71 рік. У разі переобрання він перевершить Йосипа Сталіна за терміном перебування при владі. Згідно з новою Конституцією Росії він може керувати країною до 83 років.