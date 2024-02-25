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На вооружении ВСУ появились дальнобойные ракеты — Камышин

25 февраля 2024, 15:10

На вооружении ВСУ появились дальнобойные ракеты — Камышин

На вооружении украинской армии появилось оружие, которое может поражать цели на расстоянии 700 километров. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время форума "Украина. Год 2024", который транслировали во время телемарафона 25 февраля.

По словам Камышина, для Украины ракетная программа является важнейшей.

«У нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», — сказал Александр Камышин.

Речь идет о вооружении украинского производства, которое может наносить удары по стратегическим объектам в тыловых районах Российской Федерации.

Кроме этого, он рассказал, что в этом году также украинцы больше узнают о наземных дронах, роботизированных системах.

Украина нашла возможность начать производить гибридную противовоздушную систему, в которой сочетаются старые советские системы и западные ракеты. По его словам, различные гибридные модели «позволяют иметь на поле боя решения, которые работают». Также государство вместе с партнерами имеет возможность производить еще несколько позиций — сборка БМП, БТР, производство легкой гаубицы 105 калибра.

Напомним, Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки дальнобойных ракет Украине. 

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