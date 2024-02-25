На озброєнні ЗСУ з'явилися далекобійні ракети — Камишин

На озброєнні української армії з'явилася зброя, яка може вражати цілі на відстані 700 кілометрів. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин під час форуму "Україна. Рік 2024", який транслювали під час телемарафону 25 лютого.

За словами Камишина, для України ракетна програма є найважливішою.

«У нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів», — сказав Олександр Камишин.

Йдеться про озброєння українського виробництва, яке може завдавати ударів по стратегічних об'єктах у тилових районах Російської Федерації.

Крім цього, він розповів, що цього року також українці більше дізнаються про наземні дрони, роботизовані системи.

Україна знайшла можливість розпочати виробляти гібридну протиповітряну систему, в якій поєднуються старі радянські системи та західні ракети. За його словами, різні гібридні моделі «дозволяють мати на полі бою рішення, які працюють». Також держава разом із партнерами має можливість виготовляти ще кілька позицій — збирання БМП, БТР, вироблення легкої гаубиці 105 калібру.

Нагадаємо, Бундестаг підтримав проект резолюції з рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Україні.