Россия готовит наступление на конец весны-начало лета — Зеленский

Российская Федерация приступит к подготовке к новому наступлению уже в конце весны — начале лета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.



«Нам сложно будет ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которое имеет влияние на некоторые государства, хотя ЕС показал способность быть лидером. Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. РФ будет готовить наступление в начале лета или в конце мая. Если смогут. Они будут готовиться», — сказал президент.



Он отметил, что Украина будет готовиться к этому бою.



«Их бой, который начался 8 октября, не принес никакого результата. Мы со своей стороны подготовим свой план и будем следовать ему. Переломным моментом станут выборы в США, и с того момента будем понимать, что произойдет после этого», — подытожил он.