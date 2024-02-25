Росія готує наступ на кінець весни-початок літа — Зеленський

Російська Федерація готується до нового наступу вже наприкінці весни — на початку літа. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у неділю, 25 лютого.



«Нам складно буде найближчі місяці, бо є коливання у США, яке має вплив на деякі держави, хоча ЄС показав спроможність бути лідером. Нам буде складно в березні-квітні, ми проходитимемо такий період хвиль, і політичних, і фінансових, різного тиску. РФ готуватиме наступ на початку літа або наприкінці травня. Якщо зможуть. Вони готуватимуться», — сказав президент.



Він зазначив, що Україна готуватиметься до цього бою.



«Їхній бій, який розпочався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо свій план і слідуватимемо йому. Переломним моментом стануть вибори в США, і з того моменту розумітимемо, що станеться після цього», — підсумував він.