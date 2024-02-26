В воскресенье вечером россияне обстреляли Днепр, есть пострадавшие и разрушения. Фото: ОВА

В жилом сектора Днепра в результате обстрелов российских войск повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Достижения» россиян в Днепре в этот вечер. В жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько автомобилей», — написал он в телеграм-канале.

Также он отметил, что пострадали двое мужчин 41 и 49 лет, и двое женщин 20 и 60 лет. Они находятся в больнице.

Напомним, российские оккупанты 25 февраля атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек.