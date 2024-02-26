У неділю ввечері росіяни обстріляли Дніпро, є постраждалі та руйнування. Фото: ОВА

У житловому секторі Дніпра внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено 10 приватних будинків та кілька автомобілів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Досягнення» росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів», — написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що постраждали двоє чоловіків 41 та 49 років, і двоє жінок 20 та 60 років. Вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти 25 лютого атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинула одна людина.