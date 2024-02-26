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Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара

26 февраля 2024, 08:52

Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара

Оккупационные войска РФ ночью ударили авиационными бомбами по Сумской области, было зафиксированы 4 взрыва. Погибла супружеская пара. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

«Сегодня, 26 февраля в 2:15 был совершен авиаудар по Юнаковской громаде», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома.

Кроме того, разрушен один частный жилой дом, 5 — повреждены.

Напомним, оккупанты за 25 февраля обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак пять жителей региона получили ранения.

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