Армия РФ сбросила авиабомбы на Сумскую область: погибла супружеская пара

Оккупационные войска РФ ночью ударили авиационными бомбами по Сумской области, было зафиксированы 4 взрыва. Погибла супружеская пара. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.



«Сегодня, 26 февраля в 2:15 был совершен авиаудар по Юнаковской громаде», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома.



Кроме того, разрушен один частный жилой дом, 5 — повреждены.



Напомним, оккупанты за 25 февраля обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак пять жителей региона получили ранения.