Армія РФ скинула авіабомби на Сумську область: загинула подружня пара

Окупаційні війська РФ вночі вдарили авіаційними бомбами по Сумській області, було зафіксовано 4 вибухи. Загинула подружня пара. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.



«Сьогодні, 26 лютого о 2:15 було здійснено авіаудар по Юнаківській громаді», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в результаті авіаудару загинули двоє людей — подружжя, яке знаходилося вдома.



Крім того, зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено.



Нагадаємо, окупанти за 25 лютого обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атак п'ятьох жителів регіону отримали поранення.