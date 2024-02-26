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Армія РФ скинула авіабомби на Сумську область: загинула подружня пара

26 лютого 2024, 08:52

Армія РФ скинула авіабомби на Сумську область: загинула подружня пара

Окупаційні війська РФ вночі вдарили авіаційними бомбами по Сумській області, було зафіксовано 4 вибухи. Загинула подружня пара. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

«Сьогодні, 26 лютого о 2:15 було здійснено авіаудар по Юнаківській громаді», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в результаті авіаудару загинули двоє людей — подружжя, яке знаходилося вдома.

Крім того, зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено.

Нагадаємо, окупанти за 25 лютого обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атак п'ятьох жителів регіону отримали поранення.

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