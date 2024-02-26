В результате обстрелов Донецкой области за прошлые сутки ранены пять человек

Российские оккупанты за минувшие сутки, 25 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак пять жителей региона получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 25 февраля россияне ранили 5 жителей Донецкой области: в Константиновке, Курахово, Закотном, Максимильяновке и Часовом Яру», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1872 человека, еще 4620 – травмированы. Общее количество жертв россиян подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, ВСУ за сутки отразили больше всего атак на Авдеевском и Марьинском направлении.