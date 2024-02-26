В Генштабе озвучили потери россиян за прошедшие сутки: 880 человек, 13 танков и 12 артиллерийских систем

В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшие сутки общие боевые потери противника ориентировочно составили: 880 человек, 13 танков и 12 артиллерийских систем личного состава.



«Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили: 410700 человек, 6555 танков, 12478 боевых бронированных машин, 9993 артиллерийских систем, 1000 РСЗО, 686 средств ПВО, 7707 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1910 крылатых ракет, 13037 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1580 единиц специальной техники», — говорится в отчете Генштаба.







Напомним, бойцы ВСУ за сутки отразили больше всего атак на Авдеевском и Марьинском направлении. На Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт в Донецкой области.