За сутки россияне больше всего атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях — Генштаб

Бойцы ВСУ за сутки отразили больше всего атак на Авдеевском и Марьинском направлении, сообщает Генеральный штаб.

Так, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские военные отразили 25 атак в районах Северного, Степового, Бердичева, Ласточкино и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать россиян в районах Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки Донецкой области, где агрессор 40 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отразили 5 атак в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе Работино и 1 — в районе Гуляйпольского Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

На Новопавловском направлении агрессор наступательных (штурмовых) действий не вел.