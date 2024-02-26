У Генштабі озвучили втрати росіян минулої доби: 880 осіб, 13 танків та 12 артилерійських систем

У Генштабі ЗСУ заявили, що минулої доби загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: 880 осіб, 13 танків і 12 артилерійських систем особового складу.



«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали: 410700 осіб, 6555 танків, 12478 бойових броньованих машин, 9993 артилерійських систем, 1000 РСЗВ, 686 засобів ППО, 7709 БПЛА оперативно-тактичного рівня та автоцистерн й 1580 одиниць спеціальної техніки», — йдеться у звіті Генштабу.







Нагадаємо, бійці ЗСУ за добу відбили найбільше атак на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного, зараз тривають бої за цей населений пункт на Донеччині.