Войска РФ продвинулись на Авдеевском и Бахмутском направлениях — DeepState

Войска РФ продвинулись на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фото: DeepState

За минувшие сутки российские войска продвинулись возле Орловки и Тоненького на Авдеевском направлении и Ивановского на Бахмутском направлении. Такие данные приводит проект DeepState.



Отмечается, что 25 февраля шли тяжелые бои на запад от Авдеевки. Российские силы наступали на Степовое, зафиксировано не менее 4 попыток, все были отбиты.



Также сообщается о прорыве россиян к Бердичам, но украинским военным его удалось отразить также.



Кроме того, на днях был накат южнее Степового, который отразили Силы обороны.



В воскресенье войска РФ пытались закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького. Ситуация на территории этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного войска РФ наступали также, имели частичный успех.



24 февраля российские военные объявили о захвате Ласточкино под Авдеевкой. Оккупацию поселка также подтверждал DeepState.



25 февраля в ОСГВ «Таврия» сообщили, что на Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, продолжались бои за этот населенный пункт.