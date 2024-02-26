Війська РФ просунулися на Авдіївському та Бахмутському напрямках — DeepState

Війська РФ просунулися на Авдіївському та Бахмутському напрямах. Фото: DeepState

Минулої доби російські війська просунулися біля Орлівки та Тоненького на Авдіївському напрямку та Іванівського на Бахмутському напрямку. Такі дані наводить проєкт DeepState.



Зазначається, що 25 лютого точилися важкі бої на захід від Авдіївки. Російські сили наступали на Степове, зафіксовано щонайменше 4 спроб, всі були відбиті.



Також повідомляється про прорив росіян до Бердичів, але українським військовим його вдалося відбити також.



Крім того, днями був наступ на південь від Степового, який відбили Сили оборони.



У неділю війська РФ намагалися закріпитися в крайніх будинках в Орлівці та в околицях Тоненького. Ситуація біля цих населених пунктів уточнюється. Південніше Сєверного війська РФ наступали також, мали частковий успіх.



24 лютого російські військові оголосили про захоплення Ласточкиного під Авдіївкою. Окупацію селища також підтверджував DeepState.



25 лютого в ОСУВ «Таврія» повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного, тривали бої за цей населений пункт.