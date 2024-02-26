Четверо нацгвардейцев остановили колонну возле Работино

Бои возле Работино. Фото: кадр из видео

Четыре воина бригады «Спартан» Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну возле Работино на Запорожье, информирует МВД.



Бойцы вступили в бой против трех БТРов с пехотой на броне. Первый бронетранспортер взорвался на заготовленной мине, второй гвардейцы подбили из РПГ.







«Третий успел высадить пехоту, завязался стрелковый бой. Несмотря на полученные ранения, ребята не отступили и вышли из боя победителями, получили необходимую медицинскую помощь», — заявил министр МВД Игорь Клименко.



Отмечается, что артиллерийская поддержка бригады добила остатки оккупантов. Напомним, за минувшие сутки российские войска продвинулись возле Орловки и Тоненького на Авдеевском направлении и Ивановского на Бахмутском направлении.