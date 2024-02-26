Четверо нацгвардійців зупинили колону біля Роботиного

Бої біля Роботиного. Фото: кадр із відео

Чотири воїни бригади «Спартан» Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі, інформує МВС.



Бійці вступили у бій проти трьох БТРів із піхотою на броні. Перший бронетранспортер вибухнув на заготовленій міні, другий гвардійці підбили із РПГ.







«Третій встиг висадити піхоту, почався стрілецький бій. Попри отримані поранення, хлопці не відступили та вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу», - заявив міністр МВС Ігор Клименко.



Зазначається, що артилерійська підтримка бригади добила залишки окупантів. Нагадаємо, минулої доби російські війська просунулися біля Орлівки та Тоненького на Авдіївському напрямку та Іванівського на Бахмутському напрямку.